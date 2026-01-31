leonardo dicaprio e vittoria ceretti la foto durante lo shopping ha un dettaglio che non passa inosservato

Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti sono stati visti insieme mentre facevano shopping a Soho, nel centro di New York. La scena non sorprende più, ma c’è un dettaglio della foto che ha attirato l’attenzione: un particolare che nessuno si aspettava. I due sono stati immortalati mentre passeggiavano tra le vetrine, senza troppo clamore, in un quartiere famoso per moda e tendenze. La loro presenza nello stesso luogo ha fatto discutere, anche se di solito non fanno più notizia come un tempo.

Vederli insieme non fa più notizia. O forse sì, ma per motivi che nessuno si aspettava. Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti sono stati fotografati durante una sessione di shopping nel cuore di Soho, il celebre quartiere newyorkese dove moda e design si intrecciano in ogni vetrina. Ma la scena immortalata dai passanti ha poco o nulla dell’immagine patinata che ci si aspetterebbe da una delle coppie più seguite del momento. Niente boutique blindate, nessun esercito di assistenti con decine di sacchetti griffati, zero atteggiamento da prendo tutto e poi vediamo. Quello che ha colpito è stata la normalità assoluta del loro comportamento: i due osservano un capo, si avvicinano, leggono attentamente il cartellino del prezzo, si scambiano uno sguardo, valutano insieme se provarlo o lasciarlo lì. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Con la nuova candidatura per “One Battle After Another”, Leonardo DiCaprio tocca quota sette nomination ai BAFTA come miglior attore, un risultato che lo colloca tra le grandi firme del premio. A 51 anni, l’attore entra così in un club ristrettissimo di leggende d x.com

