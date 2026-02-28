L’Italia ha ottenuto una vittoria netta contro la Gran Bretagna a Newcastle. La squadra allenata dal commissario tecnico ha mostrato un gioco solido e deciso, mantenendo un ritmo intenso per tutta la partita. La prestazione ha portato a un risultato schiacciante, confermando il successo della selezione azzurra sul campo.

Una prova energica e ben costruita dall'Italbasket si è registrata a Newcastle, dove la squadra allenata dal ct Banchi ha imposto un ritmo elevato e una sicurezza offensiva che hanno segnato una risposta netta al periodo recente. L’approccio in campo ha coniugato concentrazione, qualità di esecuzione e solidità difensiva, elementi che hanno favorito una vittoria significativa nel percorso di qualificazione al Mondiale 2027. La nazionale azzurra ha chiuso l’incontro con una differenza di 36 punti, imponendosi in trasferta e lasciando poco spazio agli avversari. L’allenatore ha valorizzato la gestione del ritmo e la capacità di restare focalizzati nei possessi decisivi, elementi chiave che hanno guidato la prestazione verso un esito ampio e autorevole. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Italia travolge la Gran Bretagna: vittoria schiacciante

