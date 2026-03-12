leonardo fa shopping in uk e cresce nella cybersecurity

Leonardo, gruppo aerospaziale guidato dall'amministratore delegato Roberto Cingolani, ha concluso un accordo vincolante per acquisire Becrypt, società specializzata in cybersecurity nel Regno Unito. L'operazione rappresenta un passo importante per l'azienda nel settore della sicurezza informatica. La transazione è stata annunciata ufficialmente e riguarda l'acquisto di Becrypt, azienda con sede nel Regno Unito specializzata in soluzioni di protezione digitale.

Leonardo mette a segno un'altra acquisizione nella cybersecurity, questa volta nel Regno Unito. Il gruppo aerospaziale guidato dall'ad Roberto Cingolani, ha raggiunto un accordo vincolante per rilevare Becrypt. L'azienda londinese, che impiega cento persone, lavora con la Difesa Uk ed è specializzata in tecnologie progettate per proteggere i dati fino al livello di classificazione Top Secret. L'acquisizione avverrà attraverso Leonardo Uk e sarà completata entro il secondo trimestre di quest'anno. L'operazione - si legge in una nota - aumenterà fin da subito il posizionamento di Leonardo in UK e le difese cyber dei paesi Five Eyes (Australia,... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

