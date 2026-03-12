Leonardo annuncia che ha concluso il 2025 con risultati superiori alle aspettative e ha già stabilito obiettivi per il futuro, prevedendo ordini per 142 miliardi di euro entro il 2030. La società ha comunicato queste cifre, senza fornire dettagli sui singoli contratti o clienti coinvolti. La nota riguarda esclusivamente i dati finanziari e le previsioni di crescita.

Il gruppo chiude il 2025 oltre ogni previsione con ricavi a 19,5 miliardi. L’ad Cingolani: “La Difesa ci ha chiesto supporto per i Paesi del Golfo”. Leonardo chiude il 2025 “oltre ogni previsione”, già da ora per i prossimi anni prevede ordini per 142 miliardi al 2030. E’ l’amministratore delegato Roberto Cingolani a metterci la firma: abbiamo realizzato “tutto quello che avevamo pianificato, oltre ogni previsione”. Ma il pensiero è già rivolto al dopo, con l’aggiornamento del Piano 2026-2030. Il Gruppo di Piazza Monte Grappa ha registrato nel 2025 un “sensibile aumento degli ordini” a 23,8 miliardi, con il 14,5% in più rispetto all’anno scorso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Leonardo, ordini a 142 miliardi al 2030

