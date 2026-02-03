Ieg punta a crescita sostenibile con nuovo piano industriale 2030 e obiettivi di ricavi tra 360 e 365 milioni
Italian Exhibition Group ha presentato un nuovo piano industriale che si estende fino al 2030, con l’obiettivo di portare i ricavi annuali tra i 360 e i 365 milioni di euro, mentre il margine operativo lordo dovrebbe aggirarsi tra i 100 e i 105 milioni. Il piano, approvato dal consiglio di amministrazione della società nata dalla fusione tra le fiere di Rimini e Vicenza, rappresenta un aggiornamento strategico rispetto al precedente percorso 2023-2028, che ha già visto risultati eccellenti: ricavi e margini record negli ultimi due anni hanno dato al management la certezza che il modello di crescita attuale sia sostenibile e scalabile. 🔗 Leggi su Ameve.eu
