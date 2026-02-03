ieg punta a crescita sostenibile con nuovo piano industriale 2030 e obiettivi di ricavi tra 360 e 365 milioni

L'Italian Exhibition Group presenta un nuovo piano industriale fino al 2030. L’obiettivo è far crescere i ricavi tra i 360 e i 365 milioni di euro, con un margine operativo lordo che si attesta tra i 100 e i 105 milioni. L’azienda punta a rafforzarsi nel settore e a raggiungere risultati più solidi nei prossimi anni.

Italian Exhibition Group ha presentato un nuovo piano industriale che si estende fino al 2030, con l’obiettivo di portare i ricavi annuali tra i 360 e i 365 milioni di euro, mentre il margine operativo lordo dovrebbe aggirarsi tra i 100 e i 105 milioni. Il piano, approvato dal consiglio di amministrazione della società nata dalla fusione tra le fiere di Rimini e Vicenza, rappresenta un aggiornamento strategico rispetto al precedente percorso 2023-2028, che ha già visto risultati eccellenti: ricavi e margini record negli ultimi due anni hanno dato al management la certezza che il modello di crescita attuale sia sostenibile e scalabile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il consiglio di amministrazione di Italian Exhibition Group ha approvato il nuovo piano strategico fino al 2030.

La Italian Exhibition Group ha approvato il nuovo piano industriale fino al 2030.

