Leonardo 2030 | 30 miliardi AI e 28mila nuovi posti

Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo, sotto la guida di Stefano Pontecorvo, ha approvato il nuovo piano industriale per il periodo 2026-2030. Il progetto prevede investimenti per 30 miliardi di euro e l’introduzione di tecnologie di intelligenza artificiale. Inoltre, nel quinquennio saranno creati circa 28.000 nuovi posti di lavoro.

Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo, guidato da Stefano Pontecorvo, ha dato il via libera al nuovo piano industriale che copre il quinquennio 2026-2030. L’obiettivo è raggiungere ricavi pari a 30 miliardi di euro e ordini per un totale di 32 miliardi entro la fine del decennio. Questa strategia si basa sull’integrazione dell’intelligenza artificiale e della cybersecurity come pilastri fondamentali per la sicurezza globale. L’annuncio, reso pubblico nella mattinata di giovedì 12 marzo 2026, ha immediatamente scatenato una reazione positiva nei mercati finanziari. Le azioni del gruppo hanno registrato un incremento significativo, passando da un valore iniziale di 57,12 euro a oltre 66 euro entro le ore 11:00. 🔗 Leggi su Ameve.eu

