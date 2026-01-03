Michelangelo Dome per la Difesa europea

Michelangelo Dome rappresenta un passo importante per rafforzare la difesa europea, un settore che negli ultimi decenni ha subito sotto investimenti e frammentazioni. La crescente esigenza di un'operatività più efficace ha reso fondamentale l'integrazione e l'interoperabilità delle capacità militari del continente. Questa iniziativa mira a consolidare le risorse europee, promuovendo una difesa più unitaria e strategicamente coordinata.

Per l'Europa la difesa non è più un capitolo accessorio né un tema rinviabile. Tra il 1990 e il 2021 il continente ha attraversato circa trent'anni di sotto investimenti, con capacità militari anche le più avanzate - frammentate su piattaforme diverse e raramente interoperabili. Gli analisti del settore stimano almeno un decennio di spesa crescente per recuperare il terreno perso. Anche se un'intesa tra Russia e Ucraina dovesse arrivare rapidamente, la traiettoria non cambierebbe, perché la guerra ha già riscritto lo scenario strategico, portando la sicurezza stabilmente al centro delle priorità di bilancio europee. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Michelangelo Dome per la Difesa europea Leggi anche: Una cupola per la difesa europea. Cos’è l’ambizioso Michelangelo Dome di Leonardo Leggi anche: Difesa, Leonardo presenta il sistema "Michelangelo Dome" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Michelangelo Dome per la Difesa europea; Il commissario Ue alla Difesa: «Gli Usa? Ci abbandonano. L’Ue deve difendersi da sola»; Iron Dome e oltre, la corsa globale ai sistemi di difesa integrata; Missili ipersonici, l’Europa al bivio: un solo scudo contro Russia e Cina. Michelangelo Dome per la Difesa europea - Cingolani: "Alla Ue occorre una regia comune" Per l'Europa la difesa non è più un capitolo accessorio né un tema rinviabile. ilgiornale.it

Leonardo avanza con lo scudo aereo Michelangelo: nuovi radar digitali per la difesa nazionale - Firmato un accordo per lo sviluppo di radar di nuova generazione, segnando la seconda milestone del sistema di difesa integrata Michelangelo Dome, dopo il successo del lancio del Samp/Tng ... milanofinanza.it

Il commissario Ue alla Difesa: «Gli Usa? Ci abbandonano. L’Ue deve difendersi da sola» - «Ho parlato con Cingolani del Michelangelo Dome: un tavolo italiani e tedeschi per progetto comune» ... editorialedomani.it

MICHELANGELO DOME: lo SCUDO per PROTEGGERE l'EUROPA?

L'adorazione dei pastori dipinta dal Guercino tra il 1626 e il 1627 per la cupola Duomo di Piacenza The Adoration of the Shepherds painted by Guercino between 1626 and 1627 for the dome of Piacenza Cathedral . . . . . #michelangelobuonarrotietornat - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.