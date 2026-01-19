Il nuovo sistema di difesa | ecco Michelangelo Dome

LEONARDO compie un ulteriore passo in avanti verso lo sviluppo e la realizzazione delle tecnologie abilitanti del sistema avanzato di difesa integrata Michelangelo Dome, siglando con la Direzione Informatica Telematica e Tecnologie Avanzate un contratto per lo sviluppo e la fornitura di quattro radar di nuova generazione, progettati per contrastare minacce balistiche di lungo raggio (3.000 chilometri). Lo sottolinea una nota del gruppo. La firma dell'accordo con Teledife rappresenta la seconda milestone, dalla presentazione ufficiale di fine novembre, del sistema avanzato di difesa integrata Michelangelo Dome.

