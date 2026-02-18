Cybersecurity | Leonardo e Indra uniscono forze per difendere infrastrutture e dati in Europa e oltre

Leonardo e Indra hanno firmato un accordo strategico, motivato dalla crescente minaccia di attacchi informatici alle infrastrutture critiche. Questa collaborazione mira a proteggere reti e dati sensibili in Europa, rafforzando le difese contro cyber attacchi provenienti da diverse parti del mondo. Le due aziende uniranno le loro risorse e competenze per sviluppare soluzioni avanzate di sicurezza informatica, con un focus particolare sulla difesa delle reti militari e civili. La partnership si inserisce in un quadro di crescente attenzione alla sicurezza digitale in ambito europeo.

Leonardo e Indra Group: Un Patto Europeo per la Cyber Defence. Leonardo e Indra Group hanno siglato un accordo strategico per intensificare la cooperazione nel settore della cyber defence, con l’obiettivo di rafforzare la loro presenza in Europa, all’interno della NATO e in mercati emergenti. L’intesa, formalizzata attraverso un Memorandum of Understanding il 18 febbraio 2026, mira a offrire servizi di difesa cibernetica congiunti a clienti pubblici e privati, in un contesto di crescente sofisticazione delle minacce digitali. Un Mercato in Espansione e la Necessità di Alleanze. L’accordo rappresenta una tappa fondamentale per Leonardo, azienda italiana attiva nell’aerospaziale, difesa e sicurezza, e per Indra Group, società spagnola leader nella consulenza tecnologica e nella difesa.🔗 Leggi su Ameve.eu Cybersecurity: come un attacco può fermare infrastrutture reali, secondo espertiUn attacco hacker può bloccare repentinamente le infrastrutture reali. Leggi anche: Sicurezza sul lavoro: Inail e Confagricoltura uniscono le forze Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cyber defence: Leonardo sigla MoU con Indra Group. Leonardo ed Indra Group: siglato accordo in ambito cyber defenceIndra Group e Leonardo hanno firmato un Memorandum of Understanding (Mou) per rafforzare la cooperazione nella cyber defence, con l’obiettivo di identificare ed espandere la loro portata internazional ... avionews.it Leonardo: accordo con Indra Group nella cyber defenceMilano, 18 feb. (askanews) – Indra Group e Leonardo hanno firmato un Memorandum of ... msn.com Gli attacchi a Leonardo sono strumentali e a corto raggio, il vero tema è la filiera STEM italiana Insegno materie STEM e lo dico con chiarezza: il problema reale non è difendere un’azienda, ma capire se l’Italia vuole mantenere una filiera tecnologica completa facebook