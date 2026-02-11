Agrivoltaico italiano | svolta economica in vista 12 miliardi e 19mila posti entro il 2030 Fine degli incentivi?

L’agrivoltaico in Italia si prepara a cambiare passo. Entro il 2030, si punta a investire 12 miliardi di euro e creare circa 19mila posti di lavoro. Ora si pensa a una strada senza più incentivi pubblici, per trasformare questa tecnologia in un vero e proprio modello industriale. La sfida è rendere l’agrivoltaico un settore stabile e autosufficiente, senza più affidarsi ai sussidi dello Stato.

L’agrivoltaico italiano è all’alba di una svolta potenzialmente decisiva: superare la dipendenza dagli incentivi statali e affermarsi come un modello industriale sostenibile. Secondo Sandro Esposito, membro del Consiglio direttivo di Aias e managing director di CCE Italia, la maturazione economica del fotovoltaico è il fattore chiave per questa transizione, aprendo la strada a un mercato in grado di generare benefici per 12 miliardi di euro e 19 mila posti di lavoro entro il 2030, con un’installazione di 7,7 GW di capacità. La prospettiva, delineata da analisi di Althesys, segna un cambiamento di paradigma per un settore che, fino a oggi, ha beneficiato in larga misura di sussidi pubblici.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Agrivoltaico Italia

Ultime notizie su Agrivoltaico Italia

Argomenti discussi: Rinnovabili | Daily Solar News [10/02/2026].

