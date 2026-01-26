Alvino polemico dopo Juve Napoli | Gara macchiata dall’ennesimo scandalo | due rigori nella stessa azione 

Carlo Alvino commenta con amarezza la partita tra Juventus e Napoli, evidenziando un episodio controverso. Secondo il commentatore, la gara sarebbe stata influenzata da un errore arbitrale, con due rigori assegnati nella stessa azione. La sua analisi solleva dubbi sulla regolarità della decisione e si inserisce nel dibattito sulle questioni disciplinari e tecniche che hanno caratterizzato l'incontro.

Carlo Alvino è molto polemico dopo la sconfitta netta del Napoli a Torino per mano della Juve. Il giornalista si è lamentato per gli episodi dubbi. Carlo Alvino si è lamentato su Facebook degli episodi dubbi che ci sono stati in Juve Napoli di ieri. Vediamo che cosa ha scritto. ULTIMISSIME JUVENTUS LIVE SULLA SCONFITTA – «Mezzo Napoli (ad essere generosi) perde meritatamente a Torino, così come da pronostico, e così come da pronostico la gara è macchiata dall’ennesimo scandalo. Dall’ennesimo torto ai danni degli azzurri che evidentemente, al netto dei loro errori, non devono proseguire la corsa per i primi quattro posti». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Il giornalista Paolo Ziliani commenta su X la gestione arbitrale di Juventus-Napoli, evidenziando come, secondo lui, il Napoli avrebbe meritato due rigori nella stessa azione, che sono stati negati dall’arbitro.

L'episodio della moviola durante Juve-Napoli ha suscitato discussioni: nel finale del primo tempo, Hojlund e Vergara sono stati entrambi atterrati nell’area bianconera, ma né l’arbitro né il VAR hanno ritenuto opportuno intervenire.

