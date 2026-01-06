Enciclopedia Italiana Treccani al via la partnership con il ministero della Cultura

La Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani hanno avviato una collaborazione volta alla pubblicazione di manoscritti, codici e volumi di pregio. Questa partnership mira a valorizzare il patrimonio culturale italiano attraverso la diffusione di documenti storici e artistici, rendendoli accessibili al pubblico e contribuendo alla tutela e alla valorizzazione della cultura nazionale.

La direzione generale Archivi del ministero della Cultura e l'Istituto dell' Enciclopedia Italiana Treccani hanno stipulato un contratto di partenariato per la pubblicazione di manoscritti, codici e volumi in edizioni di pregio destinate al grande pubblico. L'accordo, che non comporta costi per lo Stato, si legge in una nota del MiC, inaugura una forma nuova di valorizzazione del patrimonio archivistico nazionale. La direzione generale Archivi mette a disposizione il patrimonio documentario conservato negli istituti archivistici statali su tutto il territorio nazionale, mentre Treccani curerà la produzione di ristampe facsimili e anastatiche.

