Caterina Caselli, cantante e talent scout, sta per compiere ottant’anni. Originaria di Sassuolo, ha lasciato un’impronta significativa nella musica e nella cultura italiana. La sua figura sarà recentemente riconosciuta anche dall’enciclopedia Treccani, confermando il suo ruolo importante nel panorama nazionale. Questo anniversario rappresenta un’occasione per riflettere sul suo percorso e sul contributo che ha dato alla scena culturale del nostro paese.

di Leo Turrini Ci sono ricorrenze che assumono un sapore speciale. Tra qualche mese Caterina Caselli taglierà il traguardo degli ottant’anni e i modenesi saranno felici di sommergerla di auguri, perché è stata lei, partendo da Sassuolo, a dare una impronta ’nostra’ alla cultura popolare. Le canzonette, badate!, sono una roba tremendamente seria, mica si limitano a mettere in rima cuore, amore e dolore. Non ci credete? Bene, allora sappiate che da oggi una voce nell’ Enciclopedia Treccani della Musica Contemporanea è dedicata a lei, a Caterina, al Casco d’Oro che colorava del giallo Modena i favolosi anni Sessanta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La mitica Casco d’oro. Caterina Caselli entra nell’enciclopedia Treccani

