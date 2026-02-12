Milan Futuro-Breno rossoneri alla ricerca della vittoria | la preview del match
Questa domenica il Milan di Massimo Oddo torna in campo contro il Breno. I rossoneri cercano con determinazione una vittoria importante per risalire in classifica. La squadra si prepara intensamente per la partita della 23a giornata del girone B di Serie D, puntando a migliorare il rendimento e uscire dalla serie di risultati negativi.
Domenica pomeriggio torna in campo il Milan Futuro di Massimo Oddo, reduce dalla sconfitta interna con la Virtus CiseranoBergamo, ospita al 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno il Breno. I Rossoneri andranno alla ricerca dei tre punti in questa 24a giornata del Girone B di Serie D: avviciniamoci al fischio d'inizio, previsto per domenica alle ore 14:30. Con la sconfitta dell'ultima giornata, il Milan Futuro è scivolato al 7° posto in classifica con 35 punti in 23 uscite, a pari merito con il Caldiero Terme. Ora, i ragazzi di Mister Oddo vogliono tornare a vincere per rimanere una candidata forte per la zona Playoff. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Approfondimenti su Milan Futuro Breno
Milan Futuro-Virtus CiseranoBergamo, rossoneri alla ricerca dei tre punti: la preview del match
Il Milan Futuro cerca punti importanti domani contro la Virtus CiseranoBergamo.
Chievo Verona-Milan Futuro, la preview del match: rossoneri chiamati alla vittoria
Il prossimo incontro tra Chievo Verona e Milan si terrà domenica 17 gennaio alle ore 18:00 allo stadio Olivieri.
Ultime notizie su Milan Futuro Breno
Argomenti discussi: Milan Futuro-Virtus Ciseranobergamo, Serie D 2025/2026: Match Preview; Milan Futuro-Virtus CiseranoBergamo 0-1, Serie D 2025/2026: il report; Milan Futuro sconfitto in casa, ma sabato si tornerà in campo sempre a Solbiate; Milan Futuro, varia il calendario: ecco quando si gioca.
Milan Futuro, sabato in campo contro il Breno: classifica e programma completoDi seguito la classifica del Girone B di Serie D. Sabato 14 febbraio alle 14:30 Milan Futuro ospiterà il Breno. Scontro al vertice tra Folgore Caratese e Chievo Verona. LA ... milannews.it
Milan, il difensore può arrivare dalla Bundesliga: i rossoneri pensano al futuroSi pensa già a giugno, quando il Milan sarà pronto a muoversi per rinforzare la difesa di Allegri: il nome caldo arriva dalla Germania! spaziomilan.it
Milan, Camarda e il futuro all'Inter Il giovane attaccante risponde tramite i social #SempreMilan #ACMilan #Milan facebook
Milan, Camarda e il futuro all'Inter Il giovane attaccante risponde tramite i social #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.