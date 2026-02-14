Alla ricerca del primo mulino perduto a Udine

Il nome di Udine torna alla ribalta grazie a una scoperta che potrebbe cambiare il modo di conoscere la città: la ricerca del primo mulino perduto, un’ardua missione resa possibile seguendo la roggia che attraversa il centro storico. Lungo il percorso che parte da piazzale Cella e arriva fino a via Pozzuolo, si svelano dettagli sulla rete idrica antica e sui vecchi edifici che un tempo animavano questa zona. In questa zona si trovavano mulini e altri opifici, testimonianze di un passato industriale che ancora affascina gli storici e gli appassionati.

Seguendo il tragitto della roggia di Udine, da piazzale Cella fino a via Pozzuolo inoltrato, si apprende la storia delle rogge a Udine e poi l'affascinante ricostruzione storica degli opifici che sorgevano lungo il suo corso, che erano mulini, battiferro, etc. mossi dall'energia idraulica delle ruote (anche il Malignani). Ma quello che più si evidenzia tra tutti è il primo mulino della città. Preferibile aver già partecipato a "La roggia di Udine - Gli scenari scomparsi"prenotare al 338 9219493 o mail [email protected] .