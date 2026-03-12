L' educazione in un mondo immerso nelle tecnologie comunicative digitali l' incontro a Padova

A Padova si è svolto un incontro organizzato dal Corso di Cultura 2026 dell'Associazione Ex-Alunni Antonianum, incentrato sull'educazione in un mondo dominato dalle tecnologie digitali. Dopo aver analizzato le radici e le implicazioni della rivoluzione digitale nei primi incontri, questa volta si è parlato di come le tecnologie influenzino il settore educativo e le modalità di apprendimento.

Lunedì 16 marzo 2026, alle ore 21, all'Auditorium del Centro Antonianum di Padova, è in programma il terzo incontro del ciclo “Il digitale ha cambiato il mondo”, dedicato al tema "L'educazione in un mondo immerso nelle tecnologie comunicative digitali". Relatore sarà P. Vitangelo Denora S.J., Direttore della Fondazione Gesuiti Educazione. In un tempo in cui le tecnologie digitali trasformano in profondità linguaggi, relazioni e processi di apprendimento, la scuola si trova al centro di una sfida sempre più evidente. Cambiano il modo di studiare, il rapporto tra docenti e studenti, gli strumenti della formazione; ma insieme crescono anche le domande su come accompagnare questo processo, su quali competenze servano davvero e su quale direzione debba assumere oggi il sistema educativo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

