Generazione Alpha e pagamenti digitali | il 50% usa strumenti digitali due volte al mese Per il 90% dei genitori educazione finanziaria deve entrare a scuola
La ricerca "Gen Alpha e la nuova frontiera dei pagamenti" realizzata da Fabrick e Connexia ha coinvolto 500 genitori italiani con almeno un figlio di età compresa tra i 5 e i 15 anni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
