A Zelo Buon Persico si sono riunite numerose persone per l’addio a Rudy Favia, tra le vittime di un incidente stradale. La chiesa locale era piena di amici e familiari che hanno partecipato al funerale, ricordando Rudy e la sua vita. La cerimonia ha visto anche la presenza di persone che hanno espresso il loro dolore e la loro vicinanza ai familiari.

ZELO BUON PERSICO (Lodi) "Se anche vado nella valle oscura, io so che Dio c’è. Siamo qui per onorare il caro Ferdinando, questa vita stroncata in una maniera così assurda. Una vita che, in Dio, vale sempre la pena di essere vissuta", scandisce don Gianfranco Rossi nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo a Zelo Buon Persico, che è piena per salutare “Rudy” Favia, morto a 59 anni il 27 febbraio nel deragliamento del tram 9, a Milano. Favia da tempo viveva a Vigevano, ma le sue radici erano ben piantate in questo paese del Lodigiano, dove la sua famiglia è molto conosciuta. Al funerale, ieri, parenti, conoscenti, gli amici di una vita si sono stretti intorno a sua madre Giuseppina, a sua sorella Maria con Domenico, alla nipote, Cloe, al cugino Walter e a Flor, la compagna di Rudy, molto provata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le vittime dell’incidente. La chiesa di Zelo piena per l’addio a Rudy Favia: "Una morte assurda"

