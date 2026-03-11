L’ultimo saluto a Ferdinando Rudy Favia morto nel deragliamento del tram a Milano

Oggi a Zelo Buon Persico si sono svolti i funerali di Ferdinando Favia, un uomo di 59 anni deceduto il 27 febbraio nel deragliamento di un tram in viale Vittorio Veneto, a Milano. La cerimonia ha riunito familiari e amici per l’ultimo saluto a Favia, vittima di un incidente che ha coinvolto il mezzo pubblico della linea 9. La notizia dell’evento ha suscitato attenzione nella comunità locale.

Zelo Buon Persico (Lodi), 11 marzo 2026 – Si sono svolti oggi a Zelo Buon Persico, nel Lodigiano, i funerali di Ferdinando Favia, il 59enne morto lo scorso 27 febbraio nel deragliamento del tram della linea 9 avvenuto in viale Vittorio Veneto, a Milano. I funerali di Ferdinando "Rudy" Favia La cerimonia nella parrocchia del paese di origine dell'uomo, alla presenza tra gli altri di Arianna Censi, assessora alla Mobilità del Comune di Milano, che ha partecipato anche con il Gonfalone. Presente alle esequie anche rappresentanti di Atm, l'Azienda Trasporti Milanese, che "esprime profondo cordoglio e vicinanza a tutti i famigliari".