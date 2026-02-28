Due persone sono morte in seguito al deragliamento del tram 9 avvenuto in viale Vittorio Veneto a Milano. Le vittime sono Ferdinando Favia, di 59 anni, e Abdou Karim Touré, di 56 anni. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e ha coinvolto il tram in transito nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Si chiamavano Ferdinando Favia, 59 anni, e Abdou Karim Touré, 56 anni, le due vittime del deragliamento del tram 9 avvenuto in viale Vittorio Veneto a Milano. Entrambi viaggiavano a bordo del Tramlink diretto a Porta Genova quando il convoglio è uscito dai binari schiantandosi contro un edificio. Nell’impatto sono stati sbalzati fuori dalla vettura. Favia è morto praticamente sul colpo. Touré, cittadino senegalese senza fissa dimora, è stato invece trasportato all’ospedale Ospedale Niguarda, dove è arrivato in arresto cardiaco ed è deceduto poco dopo nonostante i tentativi di rianimazione. In un primo momento era cosciente, poi il quadro clinico è precipitato improvvisamente. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Tram deragliato a Milano, chi sono le vittime: Ferdinando Favia e Abdou Karim Touré

Chi erano Ferdinando Favia e Abdou Karim Touré le due vittime del tram deragliato a MilanoSono due uomini di 60 e 56 anni le vittime del deragliamento del tram, avvenuto ieri pomeriggio a Milano.

Leggi anche: Chi sono le vittime del tram deragliato, Ferdinando Favia travolto a piedi e il passeggero Abdou Karim Toure

Una raccolta di contenuti su Ferdinando Favia.

Temi più discussi: Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo: due morti e 54 feriti; Milano: tram deraglia e finisce contro palazzo, due morti e 49 feriti; Il deragliamento del tram a Milano. La ricostruzione: l'ipotesi di un malore e il video choc; Milano, tram deraglia: 2 vittime. L'autista: 'Mi sono sentito male'.

Tram deragliato a Milano, due morti e 48 feriti: l'ipotesi di un guasto al freno d'emergenza dopo il malore dell'autistaI filmati, insieme a quelli presenti lungo viale Vittorio Veneto, saranno analizzati dagli investigatori per verificare la versione fornita dall’autista. Il conducente, ascoltato immediatamente dopo l ... adnkronos.com

Tram deragliato a Milano, entrambe le vittime sbalzate fuori, 50 feriti. L'autista: Stavo maleA perdere la vita nell'incidente Abdou Karim Tourè, senegalese di 57 anni senza fissa dimora, alto e brizzolato, volto familiare nella zona, e Ferdinando Favia, commerciante 60enne di Vigevano. rainews.it

Ferdinando Favia e Abdou Karim Toure. Sono i nomi delle due vittime dell'incidente del tram a Milano. Entrambi viaggiavano sul tramlink della linea 9 diretto a Porta Genova. Quando il mezzo è deragliato sono stati sbalzati fuori dalla vettura e sono morti, il pri - facebook.com facebook

Ferdinando Favia e Abdou Tourè, chi erano le vittime del # #tram deragliato: entrambi passeggeri, sbalzati dai finestrini in frantumi x.com