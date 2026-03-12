Enrica Bonaccorti si spegne dopo la malattia | l’ultima apparizione in tv e le parole sulla vita

La televisione italiana perde una delle sue voci più riconoscibili: Enrica Bonaccorti è morta oggi, giovedì 12 marzo, dopo aver combattuto una lunga malattia. La giornalista e conduttrice aveva annunciato la diagnosi di un tumore al pancreas lo scorso settembre e aveva partecipato di recente a un’ultima apparizione in tv. La sua scomparsa rappresenta la fine di una carriera lunga e significativa nel mondo dello spettacolo.

La televisione italiana perde una delle sue voci più riconoscibili. Enrica Bonaccorti è morta oggi, giovedì 12 marzo, dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas diagnosticato lo scorso settembre. Aveva 75 anni. L’ultima volta che il pubblico l’aveva vista in televisione risale a un mese fa, il 12 febbraio, quando era stata ospite a La volta buona, il programma di Rai1 condotto da Caterina Balivo. In quell’occasione la conduttrice aveva parlato apertamente delle sue condizioni di salute, con quella miscela di ironia e lucidità che aveva sempre caratterizzato il suo modo di raccontarsi. “Me lo dico da sola. Come sto? Sto bene”, aveva detto davanti alle telecamere, lasciando trasparire una forza che non nascondeva però la consapevolezza della malattia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

