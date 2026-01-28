La conduttrice Enrica Bonaccorti sta attraversando un momento difficile. La sua salute non dà segnali di miglioramento: il tumore non si è ridotto e lei ha deciso di riprendere la chemioterapia. La notizia arriva pochi giorni dopo le prime preoccupazioni sulla sua condizione.

La salute di Enrica Bonaccorti non migliora: il tumore non si è ridotto e la conduttrice ha ripreso la chemioterapia. Ecco come sta oggi. Leggi anche: I l compleanno speciale di Enrica Bonaccorti: festa con tanti vip, così torna a vivere dopo il dolore Non arrivano buone notizie sul fronte della salute di Enrica Bonaccorti. A distanza di due mesi dall’ultima apparizione televisiva, la storica conduttrice è tornata a raccontarsi in tv, aggiornando il pubblico sulle sue condizioni dopo la diagnosi di t umore al pancreas. Le cure stanno proseguendo, ma l’evoluzione della malattia non ha ancora permesso un passo decisivo: l’ intervento chirurgico, al momento, resta escluso. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Non ci sono buone notizie sulla salute di Enrica Bonaccorti: ecco le ultime novità sulla malattia

Enrica Bonaccorti condivide con sincerità le proprie condizioni di salute, descrivendo il percorso tra cure e esami.

Durante il concerto al Palazzo dello Sport di Roma, il cantante ha fermato lo show per un commovente abbraccio all’amica malata di cancro. La commozione di Enrica Bonaccorti: “Mi hai rubato il cuore” Guarda su RaiNews.it - facebook.com facebook

Renato Zero ferma il concerto per abbracciare Enrica Bonaccorti: "Quest'uomo mi ha rubato il cuore" x.com