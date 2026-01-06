Dopo l’ultimo impegno a San Siro, Remo Freuler potrebbe tornare in campo già domani sera, con un possibile ballottaggio tra Castro e Dallinga in attacco. La squadra si è allenata ieri, con sedute differenziate per i giocatori più impegnati e allenamenti regolari per gli altri, tra cui Freuler e Orsolini, che rappresentano alcune delle poche notizie positive in un momento difficile per il Bologna.

Il Bologna ha ripreso gli allenamenti ieri mattina: seduta differenziata per i giocatori più impiegati a San Siro e allenamento regolare per tutti gli altri: tra questi, Remo Freuler e Riccardo Orsolini, in un momento buio come quello attuale due buone notizie. L’ Atalanta è alle porte e pure con il fiato sul collo, in risalita in classifica dopo l’esonero di Juric e l’arrivo di Palladino e con possibilità di sorpasso. E’ pure la partita dell’ex di Remo Freuler, tornato in campo a San Siro negli ultimi 10 minuti più recupero. Buona notizia, considerato che senza il leader elvetico il Bologna ha collezionato 3 sconfitte, 2 pareggio e 2 sconfitte in campionato, ovvero 8 punti in 7 gare: se nelle prime uscite dopo l’infortunio di Freuler la squadra di Italiano aveva tenuto botta, sul lungo periodo è emersa la centralità del mediano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le ultime: dopo l’assaggio di San Siro, Remo potrebbe tornare titolare già domani sera. Davanti ballottaggio Castro-Dallinga. Freuler punta la sua Atalanta, Orso ristabilito

