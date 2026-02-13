La scommessa britannica sugli acquisti militari congiunti Starmer prepara la proposta per Monaco

Keir Starmer annuncia una scommessa britannica sugli acquisti militari congiunti, preparando una proposta concreta da presentare alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco che si apre oggi. La mossa mira a rafforzare la cooperazione tra i Paesi dell’Europa occidentale, in risposta alle crescenti tensioni internazionali e alla necessità di ottimizzare le risorse militari condivise. Tra i dettagli, Starmer propone di creare un fondo comune per l’acquisto di armamenti e tecnologie, distinguendosi così dalle iniziative precedenti che avevano incontrato ostacoli politici.

La Conferenza sulla sicurezza di Monaco che si aprirà nelle prossime ore potrebbe fungere da sfondo per il lancio di una nuova iniziativa comune tra Paesi dell'Europa occidentale nell'ambito delle politiche di difesa. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il premier britannico Keir Starmer si starebbe preparando a presentare pubblicamente nella giornata di sabato un piano per l'acquisizione congiunta di sistemi d'arma tra la Gran Bretagna e i suoi alleati, piano che poi discuterà anche in occasione dei vari incontri bilaterali con i leader dei suddetti Paesi a margine della Conferenza. Starmer ha già espresso opinione favorevole rispetto a un'eventuale adesione di Londra al Security Action for Europe, ma non ha escluso che siano perseguibili altre strade.