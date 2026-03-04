L’intelligence lancia l’allarme | con l’escalation in Iran cresce la minaccia del terrorismo

L’intelligence ha segnalato un aumento del rischio di attentati terroristici in Italia e in Europa, legato all’escalation delle tensioni in Iran. Le autorità monitorano con attenzione la situazione, evidenziando come la crescente instabilità possa portare a possibili azioni violente. Le forze di sicurezza sono in allerta e intensificano i controlli in tutto il territorio.

Relazione annuale dell’intelligence: tensioni in Iran e conflitto mediorientale possono aumentare la minaccia terroristica in Europa. Con l’escalation in Iran che è sotto agli occhi di tutti, cresce il rischio di attentati terroristici in Italia e in Europa. Questo almeno è quanto emerge dalla relazione annuale dell’intelligence italiana che ha messo nero su bianco un timore che serpeggia da mesi, ossia che la guerra scatenata da Donald Trump e Benjamin Netanyahu possa aumentare sensibilmente la minaccia terroristica. Il documento lo dice senza mezzi termini, spiegando che l’allargamento del conflitto mediorientale rischia di amplificare la proiezione esterna della minaccia terroristica, fino a lambire l’Europa e l’Italia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Terrorismo in Italia con la guerra in Iran, allarme dell'intelligence per attentati a siti ebraici ma non soloCome già per la guerra di Gaza, anche l’escalation di Usa e Israele contro l’Iran potrebbero aumentare il rischio di terrorismo religioso in Italia.

Iran e Hamas, l’intelligence lancia l’allarme: rischio escalation e minaccia terrorismo anche in ItaliaIran e Hamas, intelligence avverte: rischio escalation, minaccia terrorismo anche in Italia, possibili attacchi contro obiettivi israeliani. blitzquotidiano.it

