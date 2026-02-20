Lo chef li infilzava con il forchettone da barbecue Quando una stagista 19enne si bruciò il volto tutti ridevano Sento ancora le urla | il ristorante stellato Noma accusato di abusi e maltrattamenti

Lo chef del ristorante stellato “Noma” ha infilzato delle pietanze con il forchettone da barbecue, mentre una stagista di 19 anni si ustionava il volto. La scena è stata accompagnata da risate del personale, che solo dopo essere stato costretto a chiamare un’ambulanza ha smesso di scherzare. La giovane ha urlato di dolore, ma nessuno ha reagito subito. Testimoni raccontano di un ambiente in cui il rispetto e la sicurezza sembravano assenti, sollevando dubbi sulla cultura del locale. La vicenda ha attirato l’attenzione sui comportamenti all’interno dello staff.

"Ricordo quella volta che u na stagista di 19 anni si bruciò la faccia e tutto lo staff ha riso fin quando non li ho costretti a chiamare un'ambulanza". È questa la denuncia lanciata sui social da Jason Ignacio White, dal 2017 al 2022 responsabile e direttore del laboratorio di fermentazioni del " Noma ", ristorante di Copenhagen con tre stelle Michelin e per quattro volte al numero uno della classifica "World's 50 Best Restaurants". L'ex dipendente si scaglia proprio contro la celebre insegna danese, tra le più rinomate e apprezzate al mondo per la sperimentazione e l'innovazione gastronomica, cercando di far luce sui presunti comportamenti manipolatori e violenti che, secondo i racconti di alcuni, sarebbero la norma in moltissime cucine, anche stellate.