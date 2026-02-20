Lo chef li infilzava con il forchettone da barbecue Quando una stagista 19enne si bruciò il volto tutti ridevano Sento ancora le urla | il ristorante stellato Noma accusato di abusi e maltrattamenti

Da ilfattoquotidiano.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo chef del ristorante stellato “Noma” ha infilzato delle pietanze con il forchettone da barbecue, mentre una stagista di 19 anni si ustionava il volto. La scena è stata accompagnata da risate del personale, che solo dopo essere stato costretto a chiamare un’ambulanza ha smesso di scherzare. La giovane ha urlato di dolore, ma nessuno ha reagito subito. Testimoni raccontano di un ambiente in cui il rispetto e la sicurezza sembravano assenti, sollevando dubbi sulla cultura del locale. La vicenda ha attirato l’attenzione sui comportamenti all’interno dello staff.

“Ricordo quella volta che u na stagista di 19 anni si bruciò la faccia e tutto lo staff ha riso fin quando non li ho costretti a chiamare un’ambulanza”. È questa la denuncia lanciata sui social da Jason Ignacio White, dal 2017 al 2022 responsabile e direttore del laboratorio di fermentazioni del “ Noma ”, ristorante di Copenhagen con tre stelle Michelin e per quattro volte al numero uno della classifica “World’s 50 Best Restaurants”. L’ex dipendente si scaglia proprio contro la celebre insegna danese, tra le più rinomate e apprezzate al mondo per la sperimentazione e l’innovazione gastronomica, cercando di far luce sui presunti comportamenti manipolatori e violenti che, secondo i racconti di alcuni, sarebbero la norma in moltissime cucine, anche stellate.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

lo chef li infilzava con il forchettone da barbecue quando una stagista 19enne si bruci242 il volto tutti ridevano sento ancora le urla il ristorante stellato noma accusato di abusi e maltrattamenti
© Ilfattoquotidiano.it - “Lo chef li infilzava con il forchettone da barbecue. Quando una stagista 19enne si bruciò il volto, tutti ridevano. Sento ancora le urla”: il ristorante stellato “Noma” accusato di abusi e maltrattamenti

Leggi anche: «Jessica Moretti non ci ha aiutati, piangeva per il bar». Il racconto di una sopravvissuta all’incendio di Crans-Montana: «Sento ancora le urla»

Leggi anche: Qual è il ristorante stellato dove gli spaghetti si mangiano con le mani

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.