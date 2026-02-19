Soncino ruba una collana da mille euro in gioielleria | la ladra ha 79 anni

Una donna di 79 anni ha rubato una collana del valore di mille euro in una gioielleria di Soncino a fine novembre. La signora ha approfittato di un momento di distrazione del personale per arraffare il gioiello e uscire frettolosamente dal negozio. La polizia ha individuato la responsabile grazie alle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze dei clienti presenti. La donna è stata fermata e portata in commissariato, dove si stanno valutando eventuali precedenti e motivazioni del gesto. La collana non è ancora stata recuperata.

Soncino (Cremona), 19 febbraio 2026 – È una donna di 79 anni, la ladra che a fine novembre ha rubato una collana d'oro da mille euro in una gioielleria di Soncino. Le indagini dei Carabinieri. I Carabinieri, dopo alcuni mesi di indagine, hanno individuato e denunciato la donna, residente nel bergamasco e con precedenti, ritenuta la presunta autrice del furto con destrezza. La dinamica del furto. Le indagini erano partite quando la titolare del negozio si era presentata in caserma a denunciare che era entrata nel suo negozio una donna che, fingendo di voler acquistare un gioiello, aveva rubato una collana in oro.