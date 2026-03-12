Enrica Bonaccorti, nota figura della televisione di 76 anni, è deceduta dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas. La notizia ha suscitato reazioni da parte di colleghi e amici, tra cui Antonella Elia che ha detto che la sua

«Cara Enrica giusto un mese fa eri da noi con la reunion di "Non è la Rai" e con Giancarlo, tuo figlio televisivo. Ti ho sempre ammirato per la tua ironia, intelligenza e raffinatezza. Grazie per i tanti consigli e la fiducia che mi hai sempre dato. Un abbraccio sentito a Verdiana e a suo figlio, nipote amatissimo». Caterina Balivo ha ricordato così sui social Enrica Bonaccorti. Anche Simona Ventura ha voluto rivolgere un saluto a Enrica Bonaccorti, scomparsa oggi: «Il tuo coraggio resterà un esempio. Riposa in pace cara Enrica», ha scritto sui social la conduttrice La ministra del Turismo Daniela Santanchè ha ricordato così Enrica Bonaccorti su X: «Ciao Enrica. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Le reazioni alla morte di Enrica Bonaccorti | Antonella Elia: «La mia "dolce Enrica" è volata in cielo». Simona Ventura: «Il tuo coraggio resterà un esempio». Yvonne Sciò: «Anima pulita»

Articoli correlati

Leggi anche: “Pochi mesi fa Enrica Bonaccorti è venuta trovarmi nella mia casa al mare. Prima di andare via mi ha abbracciata e mi ha detto ‘speriamo di rivederci'”: le parole commosse di Yvonne Sciò

Enrica Bonaccorti: l’aborto, le cure contro il cancro e la stoccata ad Antonella EliaEnrica Bonaccorti rassicura il pubblico sulle sue condizioni di salute e racconta di sé con l’ironia che l’è peculiare.

Tutto quello che riguarda Enrica Bonaccorti

Addio a Enrica Bonaccorti, le cause della morte: le ore finali e l'ultima richiesta della conduttriceCi lascia Enrica Bonaccorti, ecco cosa è successo: dall’ultimo saluto senza fiori al racconto delle sue ore finali e della richiesta che ha commosso tutti. libero.it

Addio a Enrica Bonaccorti, il mondo della tv la ricorda così: da Venier a VespaA unirsi al dolore per la scomparsa della conduttrice, anche Antonella Clerici che condive sul suo profilo Instagram uno scatto di Bonaccorti accompagnato da un cuore rosso. Così come Sonia Bruganelli ... adnkronos.com