Enrica Bonaccorti | l’aborto le cure contro il cancro e la stoccata ad Antonella Elia

Enrica Bonaccorti, 78 anni, ha deciso di parlare apertamente delle sue esperienze, tra cui l’aborto subito negli anni Settanta e le cure contro il cancro che ha affrontato di recente, spiegando che la sua forza deriva anche dalla capacità di ridere dei momenti difficili.

Enrica Bonaccorti rassicura il pubblico sulle sue condizioni di salute e racconta di sé con l’ironia che l’è peculiare. "Me lo dico da sola. Come sto? Sto bene", ha esordito durante la puntata di giovedì 12 febbraio a La volta buona senza entrare nei dettagli sul suo stato di salute e sulla sua battaglia contro il tumore al pancreas, diagnosticato lo scorso settembre. Bonaccorti ha ricordato gli esordi in tv e il legame professionale con Giancarlo Magalli - ospite in studio - che considera come "il figlio che non ha avuto", nonostante lui abbia due anni in più di lei. Durante l'esperienza a 'Pronto, chi gioca?' la conduttrice era incinta, ma dopo aver annunciato la gravidanza in diretta fu colpita da un aborto spontaneo, nel novembre 1986, al quarto mese. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

Enrica Bonaccorti, a 76 anni, affronta con coraggio la sua battaglia contro il tumore al pancreas, decidendo di non nascondere la propria condizione.

