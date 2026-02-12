A Villa Erba tornano le Quattro Stagioni tutto il programma

La stagione delle Quattro Stagioni torna a Villa Erba, con un programma ricco e coinvolgente. La direzione artistica viene confermata, segno di fiducia per il Teatro Sociale di Como AsLiCo. Gli spettacoli promettono di portare musica e emozioni nella cornice storica del lago.

La riconferma della direzione artistica de Le 4 stagioni di Villa Erba rappresenta per il Teatro Sociale di Como AsLiCo un segno di grande fiducia e, al tempo stesso, una responsabilità che il teatro ha accolto con entusiasmo. "Questa rassegna - afferma Barbara Minghetti - incarna pienamente la nostra visione di cultura: aperta, accessibile e capace di dialogare con pubblici diversi, dai bambini agli adulti. Portare spettacoli, musica e laboratori negli spazi straordinari della Villa Antica e del Parco significa far vivere l’arte fuori dai luoghi tradizionali, integrandola nel tempo e nella vita delle persone.🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

