Harry Styles ha annunciato il suo nuovo tour mondiale, Together Together Tour, senza includere date in Italia. La notizia ha deluso molti fans, che speravano di poterlo vedere dal vivo nel nostro paese. Negli ultimi anni, le occasioni di incontrarlo in Italia sono state rare, e questa mancanza si fa sentire. Resta in attesa di eventuali aggiornamenti e nuove opportunità per i fan italiani di vedere Harry dal vivo.

Diciamoci la verità: ci siamo rimasti male. In questi ultimi anni, per le strade di Roma, è stato avvistato più volte Harry Styles che Francesco Totti. La stampa locale (e non) lo ha fotografato spesso per le vie del centro, i fan se lo sono trovato accanto nel reparto surgelati di più di un supermercato e, di recente, lui e la sua partner, l’attrice Zoë Kravitz, si sono concessi delle sobrie vacanze romane. Per il suo pubblico italiano, dunque, era quasi scontato che il nostro Paese venisse inserito in un futuro tour dell’ex One Direction. E invece. Il ritorno di Harry Styles. Il cantautore britannico ha pubblicato oggi, 23 gennaio, il suo nuovo sigolo, Aperture, il primo tratto dall’album Kiss All The Time. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Harry Styles si prende gioco di noi: annunciato il Together Together Tour, ma non ci sono date in Italia

Leggi anche: Harry Styles annuncia le date del tour 2026, ma l’Italia non c’è: la beffa nonostante il video tributo

Leggi anche: Harry Styles annuncia le date del tour 2026, ma l’Italia non c’è: la beffa nonostante il video tributo

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Harry Styles sta per tornare? Tutti gli indizi che fanno pensare a un nuovo album; Harry Styles prende in giro le speculazioni dopo essere sembrato sputare addosso a Chris Pine, affermando che è stato questo il motivo per cui è andato al Festival del Cinema di Venezia; Aperture di Harry Styles, Arirang dei BTS, A$AP Rocky in Italia e altre news di musica; Si vocifera che la relazione tra Olivia Wilde e Harry Styles stia diventando più seria.

Harry Styles si prende gioco di noi: annunciato il Together Together Tour, ma non ci sono date in ItaliaDiciamoci la verità: ci siamo rimasti male. In questi ultimi anni, per le strade ... msn.com

Harry Styles, testo e significato del singolo Aperture e Together, Together, i live 2026.Leggi su Sky TG24 l'articolo Harry Styles, testo e significato del singolo Aperture e Together, Together, i live 2026. tg24.sky.it

SOLO 30 minuti a #Aperture e alla nuova Era di Harry Styles @HSHQIta x.com

Harry Styles ha svelato le date del Tour 2026, ma l’italia è la grande assente della lista nonostante l’artista viva a Roma e abbia dedicato il video del ritorno alle fan italiane. - facebook.com facebook