Le unghie squadrate sono tornate di tendenza nel 2026, ma con alcune novità rispetto a dieci anni fa. La scelta della forma più adatta richiede attenzione, poiché ogni tipologia può valorizzare diversi stili e personalità. In questo articolo, esploreremo le caratteristiche delle unghie squadrate attuali, offrendo consigli pratici per individuare quella che meglio si adatta alle vostre mani e alle vostre preferenze.

Quando si parla di unghie 2026, scegliere la forma che più ci dona può essere complesso. E questo perché ogni tipologia racconta qualcosa di ben preciso. Nel mondo manicure non esistono solo i colori o le nail art: spesso è proprio la forma a fare la differenza. Le unghie raccontano un’attitude, un’essenza. Una preferenza estetica precisa. Per anni abbiamo oscillato tra forme tonde e a mandorla, linee morbide e affusolate, mentre adesso stanno tornando a dominare la scena anche le unghie quadrate. Rigorose, mai banali e non per tutte, le unghie dalla forma quadrata tornano silenziosamente tra i trend beauty preferiti dalle beauty addicted per il 2026. 🔗 Leggi su Amica.it

Le unghie squadrate sono tornate. Ma cos'è cambiato rispetto a dieci anni fa?

