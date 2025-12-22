Mara Maionchi e l’amore | È una virgola rosa fra le parole Ciao io esco

Mara Maionchi dice di essersi sposata per un’astrologa. O meglio, un’amica che si dilettava di astrologia. Che le disse: «“Quest’anno ti sposi”. “Ma tu sei matta”, le risposi. Avevo 35 anni e soprattutto non ero impegnata, non avevo un fidanzato. E invece ci aveva visto giusto, una cosa da non credere. Nel giro di pochi mesi mi sono sposata davvero e siamo ancora qui, io e il Salerno, cinquant’anni dopo». Maionchi racconta oggi a Il Giornale il suo matrimonio e il marito Alberto Salerno, paroliere e produttore. Mara Maionchi e Alberto Salerno. L’astrologa, ricorda la produttrice in un colloquio con Hoara Borselli, dice che l’amica le chiese «se non frequentassi proprio nessuno, se non avessi almeno un amico speciale. 🔗 Leggi su Open.online

