Le Donne del Vino Marche hanno una nuova delegata | è Nazzarena Ceci Togni
Le Donne del Vino della Marche hanno scelto la loro nuova delegata. Nazzarena Ceci Togni guiderà il gruppo nei prossimi tre anni, affiancata da due vice delegate. La nomina è stata ufficializzata durante l’assemblea regionale, e ora si prepara a portare avanti progetti e iniziative legate al mondo del vino femminile.
La nota produttrice avrà al proprio fianco le vice Stefania Palazzesi e Manolita Scocco. Alla riunione hanno in partecipato in totale 36 associate CAMERANO – Le Donne del Vino della Marche hanno eletto per il prossimo triennio la nuova delegata e due vice delegate. La neo delegata è Nazzarena Ceci Togni, produttrice, che sarà coadiuvata dalla sommelier Stefania Palazzesi e dalla giornalista Manolita Scocco. Partecipazione e vivacità hanno caratterizzato l’assemblea delle Donne del Vino delle Marche per l’elezione degli organi direttivi, svoltasi due giorni fa a Camerano. Al consesso, cui hanno partecipato 36 associate, le candidate alla carica di delegata e di vice delegate si sono presentate appassionatamente, mettendosi in gioco per concorrere al lavoro di sostegno al comparto enologico declinato al femminile che la delegazione conduce da anni.🔗 Leggi su Anconatoday.it
