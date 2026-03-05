Bollette Pordenone è la provincia friulana dove nel 2025 si è speso di più tra luce e gas

Nel 2025, nella provincia di Pordenone, le famiglie hanno sostenuto le spese più alte per luce e gas rispetto al resto del Friuli. L’analisi di Facile evidenzia quanto siano aumentati i costi nel corso dell’anno. Mentre si discute di un nuovo decreto energia destinato ad alleggerire le bollette nel 2026, resta da vedere quanto effettivamente abbiano speso le famiglie locali.

Il nuovo decreto energia punta ad alleggerire le bollette 2026. La domanda, però, è quanto le famiglie del Friuli hanno pagato per luce e gas? Secondo l’analisi di Facile.it, nella regione, la spesa media 2025 per i clienti domestici con fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata è stata pari a 2.079 euro, valore solo di poco inferiore al 2024, ma ben più alto rispetto, ad esempio, al 2018, quando le bollette pesavano meno di 1.200 euro. Nello specifico, nel 2025, a pesare maggiormente sulle tasche dei residenti del Friuli-Venezia Giulia è stata la bolletta del gas che, in media, è arrivata a 1.394 euro, mentre per quella elettrica gli abitanti hanno dovuto mettere a budget 686 euro. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Imprese artigiane in allarme per la guerra in Medio Oriente: «A rischio l'export che vale 725 milioni». E c'è paura per i rincari in bollettaFRIULI VENEZIA GIULIA - Piccole e medie imprese artigiane in stato d'allerta da sabato scorso, perché il nuovo teatro di guerra in Medio Oriente ha già aperto scenari cupi ... ilgazzettino.it

Bollette gratis con l'allacciamento abusivo alla luce delle scale: inquilini smascherati dopo il sopralluogo nelle case popolariFIUME VENETO (PORDENONE) - Non è passata inosservata, ieri mattina, l'auto dei carabinieri della stazione di Fiume Veneto ferma davanti a una palazzina Ater di via Ermacora. ilgazzettino.it

