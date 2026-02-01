Quattro tendenze globali che stanno ridefinendo il futuro dell’economia mondiale

Il mondo attraversa una fase di grandi cambiamenti economici. Le tensioni strutturali aumentano e mettono a rischio la stabilità dei mercati mondiali. Le imprese e i governi devono fare i conti con sfide che cambiano rapidamente e che richiedono risposte concrete. La strada verso il futuro si presenta incerta, con molte incognite da affrontare giorno per giorno.

Il mondo si sta spostando verso una nuova fase economica segnata da tensioni strutturali che minano la stabilità dei mercati globali. Secondo il Global Risks Report 2026, elaborato per il World Economic Forum da Marsh e Zurich, quattro grandi tendenze stanno ridefinendo il futuro dell'economia mondiale, con implicazioni profonde per governi, imprese e cittadini. Il principale rischio identificato è il conflitto geoeconomico, ovvero l'uso crescente di strumenti economici — dazi, sanzioni, restrizioni sugli investimenti, controllo delle tecnologie chiave — come strumenti di potere politico. Questa tendenza, che ha guadagnato slancio negli ultimi anni, ha portato a una frammentazione del commercio internazionale e a una crescente incertezza nelle catene di approvvigionamento.

