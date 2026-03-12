Domani alle 17 nella sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti si terrà l’evento intitolato

"Le donne e l’amore fra Dante e Shakespeare" è il titolo dell’evento che si svolgerà domani alle 17 nella sala delle Baleari a Palazzo Gambacorti, dedicato alla rappresentazione della figura femminile e del sentimento amoroso nelle opere di due tra i più grandi autori della letteratura occidentale. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Millecolori, sarà presentata da Chiara Cini e vedrà l’intervento del regista, filosofo e attore Franco Ricordi, più volte ospite a Pisa dove lo scorso anno ha portato il suo lavoro dedicato all’opera dantesca nella cornice di piazza dei Cavalieri. L’incontro rientra nel cartellone di iniziative "Marzo delle donne", promosso dall’Assessorato e dal Consiglio cittadino per le pari opportunità del Comune di Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Le donne e l’amore" in due autori. Si parlerà di Dante e Shakespeare

Marzo delle donne: Franco Ricordi a Pisa per raccontare 'le donne e l'amore fra Dante e Shakespeare'Prosegue il calendario di appuntamenti del "Marzo delle donne", la rassegna promossa dal Comune di Pisa in occasione della Giornata internazionale...

Al teatro di via Dante si parla d'amore. Un intreccio tra realtà e finzioneSabato alle 21, il Teatro di via Dante ospita Rapsodia d'Amore, con Corinna Grandi e Sergio Sgrilli.

