Sarri decide di puntare su un giocatore specifico per affrontare la Juventus. La sfida si avvicina e l’allenatore biancoceleste sceglie chi schierare in attacco in base alle condizioni fisiche dei suoi giocatori. La squadra si prepara a scendere in campo con una formazione che potrebbe fare la differenza.

Nel confronto in programma tra la Lazio e la Juventus, l’attenzione è rivolta alle scelte di formazione dettate dalle condizioni fisiche e dalle esigenze tattiche di entrambe le squadre. L’assenza di Zaccagni orienta l’assetto offensivo verso soluzioni che favoriscono il movimento e la connessione tra i reparti, con Maldini pronto a ricoprire un ruolo di riferimento centrale nel tridente offensivo insieme a Isaksen e Pedro. Ratkov appare ancora indietro sul piano atletico e non sarà disponibile, modificando gli equilibri offensivi di partenza. La partita si configura dunque come una tappa di lettura mutua tra una Lazio in fase di adattamento e una Juventus che arriva con certezze consolidate, ma con margini di interpretazione in funzione delle risposte avversarie. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Sarri punta su di lui per l'attacco della Lazio contro la Juventus

Approfondimenti su Lazio Juventus

La Lazio si prepara ad affrontare la Juventus e ancora non è chiaro chi giocherà al centro dell’attacco.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Lazio Juventus

Argomenti discussi: Lazio, Sarri ha scelto il suo centravanti: sarà Maldini il numero nove; Sarri: Io come i tifosi, mi piacerebbe sognare. Sulla Juve, Romagnoli e il suo futuro con la Lazio...; Sarri sceglie Taylor dal primo, De Rossi lancia Bijlow: le probabili di Lazio-Genoa; Lazio, mezzala fantasma: Sarri non è stato accontentato.

Lazio, Sarri: Dal ruolo di Maldini a Romagnoli: ecco la situazioneLa Lazio domani sera scenderà in campo sul campo della Juventus nel 24° turno di Serie A. Alla vigilia del match, come di consueto, mister Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa per ... fantacalcio.it

Conferenza stampa Sarri: «Zaccagni vuole farsi operare, vedremo dopo i test. Se non cambierò opinione resterò alla Lazio. Su Romagnoli…»Conferenza stampa Sarri, il tecnico biancoceleste presenta la partita contro la Juventus in programma domani sera all’Allianz Stadium La tensione sale e l’atmosfera si fa elettrica a Formello. La Lazi ... lazionews24.com

Lazio: Sarri punta anche su Maldini per risolvere il problema del gol #sslazio #lazionews #lazionewseu #danielmaldini #mauriziosarri #SerieA #juventuslazio x.com

Maldini si prende la Lazio e punta la Juve: "La verità sul mio ruolo con Sarri e cosa mi è sempre mancato" facebook