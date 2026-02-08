Sarri punta su di lui per l' attacco della Lazio contro la Juventus
Sarri decide di puntare su un giocatore specifico per affrontare la Juventus. La sfida si avvicina e l’allenatore biancoceleste sceglie chi schierare in attacco in base alle condizioni fisiche dei suoi giocatori. La squadra si prepara a scendere in campo con una formazione che potrebbe fare la differenza.
Nel confronto in programma tra la Lazio e la Juventus, l’attenzione è rivolta alle scelte di formazione dettate dalle condizioni fisiche e dalle esigenze tattiche di entrambe le squadre. L’assenza di Zaccagni orienta l’assetto offensivo verso soluzioni che favoriscono il movimento e la connessione tra i reparti, con Maldini pronto a ricoprire un ruolo di riferimento centrale nel tridente offensivo insieme a Isaksen e Pedro. Ratkov appare ancora indietro sul piano atletico e non sarà disponibile, modificando gli equilibri offensivi di partenza. La partita si configura dunque come una tappa di lettura mutua tra una Lazio in fase di adattamento e una Juventus che arriva con certezze consolidate, ma con margini di interpretazione in funzione delle risposte avversarie. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
