Il presidente Lotito ha confermato che Romagnoli rimarrà alla Lazio, evitando di indebolire la squadra. Rifiutando la proposta per la cessione e rinunciando a 18 milioni, definisce la decisione una scelta di responsabilità. Smentisce inoltre possibili tensioni con Sarri, precisando che si è trattato di un confronto, non di uno scontro. La società punta a mantenere stabilità e continuità nel progetto sportivo.

Il caso Romagnoli resta al centro della Lazio. Domenica la Lazio ha tolto dal mercato il difensore, ormai in partenza per andare all’Al-Sadd. Il presidente Claudio Lotito ha spiegato i termini della questione in un’intervista a RomaToday: “È stata una decisione meditata. La Lazio ha valutato con attenzione tutti gli elementi economici, tecnici e ambientali e ha scelto di non indebolire la squadra. Nel calcio di oggi non è affatto scontato, e crediamo sia una scelta di responsabilità. Alessio è un professionista sotto contratto (fino al 2027,ndr) ed è un punto di riferimento per questa squadra. La società ha ritenuto che, in questo momento, la sua permanenza fosse fondamentale per il gruppo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lotito: "Romagnoli resta, non indebolisco la Lazio. Scontro con Sarri? No, confronto..."

