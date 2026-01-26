Lotito | Romagnoli resta non indebolisco la Lazio Scontro con Sarri? No confronto

Il presidente Lotito ha confermato che Romagnoli rimarrà alla Lazio, evitando di indebolire la squadra. Rifiutando la proposta per la cessione e rinunciando a 18 milioni, definisce la decisione una scelta di responsabilità. Smentisce inoltre possibili tensioni con Sarri, precisando che si è trattato di un confronto, non di uno scontro. La società punta a mantenere stabilità e continuità nel progetto sportivo.

Il caso Romagnoli resta al centro della Lazio. Domenica la Lazio ha tolto dal mercato il difensore, ormai in partenza per andare all’Al-Sadd. Il presidente Claudio Lotito ha spiegato i termini della questione in un’intervista a RomaToday: “È stata una decisione meditata. La Lazio ha valutato con attenzione tutti gli elementi economici, tecnici e ambientali e ha scelto di non indebolire la squadra. Nel calcio di oggi non è affatto scontato, e crediamo sia una scelta di responsabilità. Alessio è un professionista sotto contratto (fino al 2027,ndr) ed è un punto di riferimento per questa squadra. La società ha ritenuto che, in questo momento, la sua permanenza fosse fondamentale per il gruppo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

