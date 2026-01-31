Romagnoli Lazio c’è la decisione definitiva sul futuro del difensore | decisivo l’intervento di Sarri!

I tifosi della Lazio aspettavano una risposta definitiva sul futuro di Alessio Romagnoli. Alla fine, la decisione è arrivata: il difensore resterà in biancoceleste grazie all’intervento decisivo di Sarri. La società ha scelto di confermare Romagnoli, chiudendo così le voci di un possibile addio. Ora il giocatore si prepara a rimanere a Roma e proseguire la stagione con la maglia laziale.

La tensione tra Alessio Romagnoli e la Lazio si fa più evidente.

Romagnoli ha deciso: resterà alla Lazio.

