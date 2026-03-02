Lazio verso l' Atalanta in dubbio Gila Basic e Maldini

Il tecnico della Lazio sta valutando le condizioni di Gila, Basic e Maldini in vista della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta. La squadra si prepara alla sfida, con alcune incognite legate ai giocatori in forse. La società monitora attentamente gli infortunati, mentre si lavora per formulare la formazione più competitiva possibile. La partita si avvicina, e la Lazio cerca di recuperare almeno alcuni dei titolari assenti.