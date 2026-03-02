Lazio verso l' Atalanta in dubbio Gila Basic e Maldini
Il tecnico della Lazio sta valutando le condizioni di Gila, Basic e Maldini in vista della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta. La squadra si prepara alla sfida, con alcune incognite legate ai giocatori in forse. La società monitora attentamente gli infortunati, mentre si lavora per formulare la formazione più competitiva possibile. La partita si avvicina, e la Lazio cerca di recuperare almeno alcuni dei titolari assenti.
Sarri spera di recuperare qualcuno degli assenti in vista della semifinale di Coppa Italia, ma le possibilità sono poche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche: Lazio, Basic salta il big match con l’Atalanta! La decisione ufficiale su Gila, ecco la lista dei convocati di Sarri
Sarri esclude Basic sfida con l'Atalanta: convocati e decisione su GilaNel 25esimo turno della Serie A, la Lazio si prepara ad affrontare l’Atalanta all’Olimpico.
Contenuti utili per approfondire Lazio.
Temi più discussi: Lazio-Atalanta, i tifosi disertano ma Lotito porta le scuole: l'invito speciale agli studenti del Pascal; Lazio, Gila e Basic verso il forfait: puntano al ritorno con l'Atalanta; Lazio, a Torino senza Basic e Gila. Rientro fissato in Coppa Italia con l'Atalanta; Lazio-Atalanta, verso l'Olimpico deserto: la risposta degli abbonati.
Verso Lazio-Atalanta: bocciato Ratkov, Maldini da valutare e Noslin titolare. Su Gila e Basic…A due giorni dalla gara delle semifinali di Coppa Italia contro l’Atalanta, Il Corriere dello Sport fa il punto sugli infortunati in casa Lazio. Leggi Anche: Torino 2-0 Lazio: le pagelle dei quotidian ... lazionews.eu
In vista della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta, ecco le probabili novità in attacco e sulle fasceIn vista della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta, ecco le probabili novità in attacco e sulle fasce ... laziopress.it
Serie A, Roma-Juve 3-3: pareggio bianconero in extremis Torino-Lazio 2-0, Sassuolo-Atalanta 2-1, Cremonese-Milan 0-2 Inter-Genoa 2-0: nerazzurri a +10 Ieri Parma-Cagliari 1-1. Le cronache testuali su rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/cal facebook
Torino-Lazio, le pagelle: Simeone apriscatole, 7,5. Pellegrini in confusione, 4 x.com