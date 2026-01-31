Questa mattina, a Catanzaro, l’acqua è stata interrotta in alcune zone di Corace. L’interruzione si è resa necessaria per lavori di emergenza sull’acquedotto locale, che hanno richiesto una riparazione immediata. La sospensione durerà fino a quando non saranno completati gli interventi, lasciando molte famiglie senza acqua per diverse ore. La situazione ha causato disagi e si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.

A causa di un’intervento urgente di riparazione su un tratto critico dell’acquedotto Corace, la fornitura idrica sarà sospesa nella giornata di oggi in diverse zone del comune di Catanzaro. L’interruzione riguarda specificamente l’uscita del pozzetto Savuco, punto centrale della rete di distribuzione idrica per l’area sud della città. L’operazione è stata resa necessaria da una perdita significativa sulla linea principale di adduzione, che ha messo a rischio l’affidabilità del servizio e potrebbe aver causato danni strutturali al sistema idrico. L’intervento è stato programmato tra le ore 8 e le 16, con l’obiettivo di ripristinare rapidamente la normale erogazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Interruzione del servizio idrico a Corace per lavori di emergenza sull'acquedotto locale



