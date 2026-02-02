Passa la fiaccola olimpica sospeso il servizio gratutito del bus navetta per i pazienti

Questa mattina, i bus navetta gratuiti per i pazienti della clinica Zucchi di Monza sono stati temporaneamente sospesi. La decisione è arrivata subito dopo il passaggio della fiaccola olimpica nella città, che ha causato la chiusura temporanea di alcuni servizi pubblici. I pazienti, che di solito usano i bus per raggiungere la clinica, dovranno trovare alternative nelle prossime ore. La circolazione si sta normalizzando, ma per il momento i trasporti rimangono ridotti.

Passa la fiaccola Olimpica, si fermano i bus navetta gratuiti che portano i pazienti alla clinica Zucchi di Monza. È la stessa struttura sanitaria a informare i suoi utenti e a consigliere a chi il 4 febbraio ha prenotato una visita o un esame di organizzarsi. Anche perché la fiaccola (che arriverà a Monza alle 18.30) attraverserà proprio le vie del centro limitrofe a dove si trova la storica clinica monzese. “Le principali criticità sono previste dalle ore 17 alle ore 20 - si legge sulla pagina Facebook degli Istituti Clinici Zucchi -. Invitiamo pertanto i pazienti a programmare con anticipo l’arrivo in struttura”.🔗 Leggi su Monzatoday.it

A Monza, il passaggio della fiaccola olimpica domenica 4 febbraio si trasforma in una dimostrazione di protesta.

