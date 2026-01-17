Restringimento sulla statale 78 e lavori fermi | parte la diffida all’Anas

È stata avviata una diffida formale all’Anas da parte del consigliere di minoranza Andrea Merli, in merito al restringimento sulla statale 78 a Sarnano. La presenza di un semaforo limita la circolazione e i lavori sono temporaneamente sospesi. L’obiettivo è sollecitare l’azienda a trovare una soluzione efficace per ripristinare la normale viabilità sulla strada.

Sulla statale 78, a Sarnano, un semaforo limita la viabilità. Il consigliere di minoranza Andrea Merli presenta una diffida formale all' Anas per cercare di risolvere la questione. "Lungo la 78, in località Callarella persiste da diversi mesi un restringimento di carreggiata regolato da semaforo a senso unico alternato – esordisce –. Tale limitazione della circolazione sta causando gravissimi disagi alla cittadinanza, ai pendolari e alle attività economiche locali, protraendosi ben oltre i tempi ragionevoli per un intervento di ripristino ordinario". Per la caduta di sassi dalla parete, sono stati transennati 10 metri di strada.

