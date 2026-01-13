Lavori Brt nel sottopasso Filippo | chiusa corsia in direzione viale Pasteur

È stata temporaneamente chiusa una corsia nel sottopasso Giuseppe Filippo, in direzione viale Pasteur. La riapertura è prevista per questa sera, ripristinando così la normale viabilità tra viale Pasteur e via Brigata Bari. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti sul traffico prima di mettersi in viaggio.

Riaprirà, questa sera, la corsia del sottopasso Giuseppe Filippo, nella direzione di marcia da viale Pasteur a via Brigata Bari. Sono conclusi, infatti i lavori programmati nell'ambito della realizzazione del nuovo sistema di trasporto pubblico urbano Brt, che vedrà l'attivazione durante il 2026.

