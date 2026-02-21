Lavori nelle gallerie in autostrada | chiuso per una notte il tratto fra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate

Un intervento di manutenzione nelle gallerie autostradali ha causato la chiusura del tratto tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate. Il lavoro, volto a verificare le condizioni delle gallerie, ha coinvolto un'area strategica sulla D08 Gallarate-Gattico. La chiusura è iniziata alle 22 di martedì e si concluderà alle 6 di mercoledì. Durante questa fascia oraria, nessun veicolo potrà attraversare quel tratto dell’autostrada. Il traffico è stato deviato su percorsi alternativi.

Lavori autostrada. Sulla D08 diramazione Gallarate-Gattico, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 22 di martedì 24 febbraio alle 6 di mercoledì 25 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate, verso la A8.