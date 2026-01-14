Giornata di lavori alla rete idrica possibili cali di pressione | la mappa dell' intervento

Giovedì 15, dalle 8 alle 18.30 circa, si svolgeranno lavori sulla rete idrica nel comune di San Pietro in Casale, nel Bolognese. Durante l’intervento, potrebbe verificarsi una temporanea diminuzione della pressione dell’acqua a Poggio Renatico. Si consiglia di pianificare eventuali esigenze di approvvigionamento e di verificare eventuali aggiornamenti sulla situazione tramite la mappa dell’intervento.

