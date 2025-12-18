Furto nel cortile di casa a Furto nel cortile di casa a Fontevivo | tre uomini denunciati dai Carabinieri

A Fontevivo, un furto nel cortile di una casa ha portato all’intervento dei Carabinieri, che hanno denunciato tre uomini. Si erano mossi con apparente sicurezza, come se l’azione fosse già concordata, ma in realtà stavano rubando beni da un’abitazione privata. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza di vigilare sulla sicurezza domestica e di intervenire prontamente di fronte a simili episodi.

Furto nel cortile di casa a Fontevivo: tre uomini denunciati dai Carabinieri

Si erano mossi con disinvoltura, come se il ritiro fosse stato concordato. In realtà stavano portando via beni da un’abitazione privata. È quanto hanno ricostruito i Carabinieri della Stazione di Fontanellato al termine di una complessa attività investigativa che ha portato alla denuncia di tre. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

