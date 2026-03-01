Referendum pm Di Matteo | mafiosi e grandi criminali voteranno Sì

Il pm Di Matteo ha affermato che, nel corso del referendum, alcuni mafiosi e grandi criminali sono intenzionati a votare Sì, mentre altre persone per bene lo faranno per motivi differenti. La sua dichiarazione mette in evidenza come la partecipazione alle urne possa coinvolgere figure di varia estrazione, senza implicare necessariamente un sostegno unanime o condiviso.

Roma, 1 mar. (askanews) – "Ci saranno persone per bene che voteranno Sì, ci mancherebbe, ma i mafiosi, i grandi criminali voteranno Sì". Lo ha detto il magistrato Nino Di Matteo intervenendo a Roma alla presentazione del volume di Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, "PERCHÉ NO – Guida al REFERENDUM su magistratura e politica in poche e semplici parole".