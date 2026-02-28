Sanremo Gianni Morandi si esibisce con il figlio ed esplode la polemica | attacco durissimo di Gassmann

Durante la finale del Festival di Sanremo, Gianni Morandi si è esibito insieme al figlio, attirando immediatamente l’attenzione dei presenti e degli spettatori a casa. La performance ha suscitato reazioni sui social e tra gli spettatori, mentre un noto attore ha espresso un forte attacco nei confronti di Morandi, dando così il via a una polemica immediata e molto commentata.

Il mondo dei social network e della televisione italiana è stato recentemente scosso da una presa di posizione molto netta da parte di uno dei volti più amati del nostro cinema. Alessandro Gassmann ha deciso di rompere il silenzio riguardo ad alcune dinamiche che hanno caratterizzato l'ultima edizione del Festival di Sanremo. La sua non è stata una semplice critica passeggera, ma un vero e proprio sfogo al vetriolo affidato a un post su Instagram che ha immediatamente catturato l'attenzione di fan e addetti ai lavori. Al centro della questione non c'è solo la protezione paterna verso il figlio Leo, ma una riflessione più profonda sul concetto di equità e sul rispetto delle norme che dovrebbero regolare una manifestazione di tale portata nazionale.

